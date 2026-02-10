Universidade da Madeira estreia-se no Ranking Europeu QS

A Universidade da Madeira entrou, pela primeira vez, para o Ranking Europeu QS, que classifica as melhores instituições de ensino superior do continente. "Este marco reflete o excelente trabalho coletivo de toda a comunidade académica – estudantes, docentes, investigadores, técnicos administrativos e dirigentes, a quem a UMa endereça um enorme agradecimento pelo seu empenho diário e dedicação à excelência", aponta em nota à imprensa.

A instituição de ensino superior integra a lista das 26 instituições portuguesas do Ensino Superior, público e privado, de um total de 42, que integram esta lista internacional. A UMa é considerada "a segunda melhor estreante" de Portugal, entrando no ranking na faixa 601-650. De destaque é o excelente quarto lugar alcançado pela UMa no indicador "citações por artigo", logo atrás das Universidades de Aveiro, Minho e Beira Interior.

Segundo explica a mesma nota, "o Ranking QS, avalia as universidades com base em cinco áreas principais: Investigação, inovação e desenvolvimento tecnológico, reputação académica, empregabilidade, qualidade do ambiente de ensino e aprendizagem, e sustentabilidade. A investigação assume um peso decisivo, representando 45% da pontuação total, valorizando a produção científica de alto impacto, as citações, as colaborações internacionais e a visibilidade académica global".

"Esta entrada no ranking é também o reflexo da aposta estratégica da UMa no reforço da investigação, inovação e transferência de conhecimento para a sociedade e o tecido económico regional, nacional e internacional. Projetos competitivos financiados por programas europeus, parcerias com empresas e a transformação de resultados científicos em soluções concretas para os desafios da Madeira – como na área agroalimentar, saúde, biotecnologia e digital – têm sido fundamentais para este posicionamento", aponta.

Esta conquista, que nos orgulha, é apenas o início e exige um esforço contínuo. Para manter esta posição e ambicionar subidas nos próximos anos – com mais publicações em revistas de impacto, redes internacionais reforçadas, inovação aplicada e melhoria do ensino através da implementação de prática pedagógicas inovadoras, é necessário um suporte estratégico, financeiro e estrutural a que as entidades governamentais não poderão alheias. Sem esse suporte será extremamente difícil a UMa continuar a “competir” ao mais alto nível, e a projetar a Região Autónoma da Madeira no mapa europeu do conhecimento e inovação. Universidade da Madeira

Ainda de acordo com a UMa, a presença no QS Europeu consolida o seu lugar no Espaço Europeu de Ensino Superior e Ciência, "aumentando a atractividade para estudantes e investigadores de topo, fortalecendo parcerias estratégicas e potenciando a captação de financiamento competitivo".