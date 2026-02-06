Pequeno abalo a sul de Câmara de Lobos

Um sismo de magnitude 2,0 na escala de Richter foi registado, na tarde de ontem, 5 de Feveireiro, ao largo da ilha da Madeira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo ocorreu às 15h48, e teve o seu epicentro a sul de Câmara de Lobos, sendo localizado a uma profundidade de cerca de 3 quilómetros.