OVNI ao largo da Madeira é afinal um navio chinês

A presença no horizonte da costa sul da Madeira de um objecto de grandes dimensões, com formas pouco definidas e que parecia pairar acima do nível do mar, deixou intrigados muitos madeirenses na manhã e tarde deste domingo. Algumas fotos foram partilhadas nas redes sociais e foram várias as opiniões sobre a sua natureza. Houve quem achasse que poderia ser um fenómeno atmosférico, do tipo 'tromba de água'. Um OVNI (Objecto Voador Não Identificado) foi outra possibilidade colocada.

Foto Hans Rosenkranz/Marine Traffic

A verdadeira natureza do objecto não é tão espectacular mas não deixa de ser pouco comum. O que aparecia no horizonte era o navio cargueiro 'Zhen Hua36', que tem bandeira da Libéria mas é utilizado por companhias chinesas para o transporte de guindastes de grandes dimensões para terminais portuários de todo o Mundo.

De acordo com informações do site Marine Traffic, o cargueiro vem da cidade chinesa de Shanghai e segue para Antuérpia, na Bélgica. Ontem permaneceu durante várias horas ao largo, a cerca de 20 milhas a sul da Madeira.