Sismo de 2.4 na madrugada de ontem

Um sismo de 2.4 na escala de Richter ocorreu nos primeiros minutos de ontem, 10 de Fevereiro, a Noroeste do Porto Moniz.

De acordo com o IPMA, os sismógrafos registaram o abalo pelas 00h08 de terça-feira, tendo passado despercebido ao 'radar' da maioria das pessoas.

Não terá sido sentido pela população, dada a distância, a magnitude e a profundidade (25 km) do abalo.