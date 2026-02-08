Madeira Airport Spotting capta chegada da família de Ronaldo à Madeira

O jato privado Gulfstream G650 do jogador internacional madeirense Cristiano Ronaldo voltou a aterrar este domingo, 8 de Fevereiro, na pista do Aeroporto Internacional da Madeira, com o nome do craque.

A bordo da aeronave executiva intercontinental seguia a família do renomado jogador, que viajou para comemorar o 41.º aniversário de Ronaldo a 5 de Fevereiro.

O canal do YouTube Madeira Airport Spotting captou o momento da aterragem do G650 e do desembarque dos passageiros. Ora veja: