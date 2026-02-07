Sismo de 3,5 na escala de Richter na ilha açoriana de Santa Maria

Um sismo de magnitude 3,5 na escala de Richter, com epicentro a cerca de 20 quilómetros a nordeste de Santa Bárbara, foi hoje registado em Santa Maria, nos Açores, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA informa que o evento foi registado pelas 18:17 (19:17 de Lisboa) nas estações da Rede Sísmica dos Açores.

O evento não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II da escala de Mercalli modificada na freguesia de Santa Bárbara.

Um outro sismo de magnitude 3,3 na escala de Richter foi também registado nos ilhéus das Formigas, um pequeno grupo de oito rochedos vulcânicos desabitados, situados entre as ilhas de Santa Maria e São Miguel.

Na escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados".