Sismo de 4.1 a Noroeste do Porto Santo
Um sismo de magnitude 4.1 na escala de Richter, a Noroeste do Porto Santo e em linha recta a norte da Madeira, foi registado pelo IPMA pelas 7h13 desta segunda-feira.
O abalo deu-se a 2 km de profundidade e devido à magnitude, a mais alta de muitos sismos que têm ocorrido por estas bandas a espaços, terá sido sentido por algumas pessoas.
Há mesmo relatos de pessoas nas redes sociais, que terão sentido o abalo que ocorreu há cerca de uma hora.
