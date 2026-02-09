Sismo de 4.1 a Noroeste do Porto Santo

Um sismo de magnitude 4.1 na escala de Richter, a Noroeste do Porto Santo e em linha recta a norte da Madeira, foi registado pelo IPMA pelas 7h13 desta segunda-feira.

Foto IPMA

O abalo deu-se a 2 km de profundidade e devido à magnitude, a mais alta de muitos sismos que têm ocorrido por estas bandas a espaços, terá sido sentido por algumas pessoas.

Há mesmo relatos de pessoas nas redes sociais, que terão sentido o abalo que ocorreu há cerca de uma hora.