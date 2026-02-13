Mecenato empresarial em alta

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 13 de Fevereiro, dá conta que os contributos das empresas da Região cresceram quase 50% em seis anos, apesar das variações no número de participantes e do peso ainda reduzido a nível nacional.

Poncha dispara

Fique a saber que a produção de ‘espirituosos’ abrandou em 2025, mas a bebida tradicional engarrafada valorizou, consolidando um crescimento de 15 anos.

Ricardo Araújo Pereira estreia-se a solo na Madeira

Descubra que ‘Verificando se você é humano’ sobe ao palco do Centro de Congressos a 27 de Junho, marcando a primeira digressão individual do humorista.

ACIF exige mais estudos para o sector do Turismo

Nas notícias do 35.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, António Jardim Fernandes alerta ainda para desafios da implementação tecnológica.

Destaque ainda para: Tribunal obriga madeirenses a restituir sinal de venda de casa.

