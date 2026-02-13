Nadadores infantis do CNF em destaque na piscina

No passado fim de semana, dias 7 e 8 de Fevereiro, realizou-se o Campeonato Regional de Infantis, "uma competição marcada por excelentes desempenhos individuais e coletivos, que voltou a evidenciar a qualidade do trabalho desenvolvido ao longo da época", salienta uma nota do Clube Naval do Funchal.

Assim, os "grandes destaques vão para Maria Ferro e Leonor Aniceto, que venceram nas respetivas categorias de Infantil A e Infantil B, confirmando a sua evolução e consistência competitiva. Em Infantil A, Vera Ojic alcançou um meritório segundo lugar, reforçando a presença do clube entre os melhores da região".

Em termos coletivos, o CNF "conseguiu apurar sete nadadoras para os Campeonatos Zonais, que se irão realizar em Ponte de Sor, no fim de semana de 20 a 22 de Fevereiro, um resultado que reflete o trabalho contínuo e a progressão das atletas ao longo da época".

Foto DR/CNF

"Entre outros momentos de destaque da competição, Tomás Gonçalves estabeleceu um novo recorde regional de Juvenil A nos 50 metros bruços, com o tempo de 30,96. Já Joaquim Carvalho esteve em grande plano ao bater dois recordes nacionais da categoria S17: nos 800 metros livres, com o tempo de 10:05,01, e nos 1500 metros livres, com 19:41,37", acrescenta.

E conclui, frisando que "o campeonato ficou assim marcado por resultados muito positivos e por sinais claros de crescimento competitivo, deixando boas perspectivas para as próximas competições, em particular para os Zonais que se aproximam".