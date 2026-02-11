Queda de Portugal no índice da corrupção em destaque na imprensa
Bom dia. Eis as notícias do dia nos jornais nacionais, publicados esta quarta-feira, 11 de Fevereiro de 2026.
No Diário de Notícias:
- "PS e Chega querem Seguro já envolvido na sucessão das Forças Armadas"
- "MAAT. Coleção EDP em exposição: obras ousadas e 'impossíveis'"
- "Governo. Oito meses e cinco dias depois, demite-se Maria Lúcia Amaral"
- "Depressão Nils. 'Seremos influenciados, mas a severidade será menor que a Marta', diz IPMA"
- "Turismo Luís Pedro Martins. 'Novas rotas da TAP ainda estão muito aquém do que queremos no Porto'"
- "Reino Unido. Starmer promete não desistir e revolta interna é difícil antes de eleições de maio"
- "Entrevista. Carolina Santos: 'Investigar é a beleza da ciência, sobretudo na academia que não molda nem restringe princípios'"
- "Memória. Guilherme d'Oliveira Martins: 'Foi António Alçada Baptista que apresentou Mário Soares a Edgar Morin'"
- "Ciclismo de estrada. Cândido Barbosa: 'A Volta ao Algarve está melhor do que nas edições anteriores'"
No Correio da Manhã:
- "Cargos do Estado. Enfermeiro vai mandar na revolução energética"
- "Fábio Teixeira vai ganhar cerca de 3700 euros. Sem experiência profissional nem habilitações académicas"
- "Montenegro assume a pasta. Ministra da Administração Interna demite-se"
- "Depressão 'Nils' é a próxima a fazer estragos"
- "Inspetores da PJ baleados em operação contra a pedofilia"
- "Vídeo polémico. Chuva falsa na campanha de André Ventura"
- "Violência. PSP de Lisboa foi a Gaia apanhar 'Super Dragão'"
- "Mercado. Carros rendem 11,4 mil milhões ao Estado"
- "Escândalo Epstein. Irmão do rei envergonha Reino Unido"
- "Benfica. Mourinho exige mais de Pavlidis"
- "Clássico. 'Roubo' das bolas e toalhas só dá multa até 1000"
No Público:
- "Maria Lúcia Amaral. Demitiu-se a ministra da Administração Interna"
- "Jogos 'online' estão a ser usados para radicalizar crianças"
- "Reino Unido. Trabalhistas decidiram dar tempo a Keir Starmer"
- "António José Seguro. Regressa a magistratura de influência a Belém"
- "Almada. Arribas 'mexeram-se' e o problema está para ficar"
- "SNS. Quase 1,4 milhões à espera de consulta ou cirurgia"
- "Cinema. Ser ou não ser um festival político, eis a questão de Berlim"
- "Desportos motorizados. Degradação ameaça tirar prova de Superbikes do Autódromo do Estoril"
No Jornal de Notícias:
- "Porto de Leixões arrisca pagar cinco milhões por explosão e morte há 14 anos"
- "Cheias e derrocadas cortam estradas e inundam casas"
- "Ministra demite-se e Montenegro assume pasta da Administração Interna"
- "Mar faz estragos por todo o país e há empregos em risco"
- "Inspetores da PJ baleados pelo pai de suspeito de crimes sexuais com menores"
- "Ficheiros Epstein. Documento que refere Ronaldo e Irina Shayk desaparece do arquivo"
- "Inflação. Férias, cacau e carne na lista de produtos que ficaram mais caros em 2025"
- "FC Porto. Samu não volta a jogar esta época"
No Negócios:
- "87 mil carros falham chamada às oficinas"
- "Portugal descobre novos mercados à boleia das tarifas"
- "Auge das meme stocks foi há 5 anos. Onde andam agora?"
- "Tempestade. Ministra da Administração Interna abandona o Governo"
- "Tecnologia. Dona da Google faz emissão centenária histórica"
- "Ferrovia. Mota-Engil assegura obra de mil milhões no Congo"
- "Sustentabilidade 20|30. Hugo Velez, co-CEO da Hipoges Ibéria: 'É preciso um programa de incentivos para promover construção para a classe média'"
No O Jornal Económico:
- "Faculdades da Nova obrigadas a ter nome em português"
- "Europa volta a reunir-se para procurar caminho para ser relevante"
- "Maria Lúcia Amaral deixa a Administração Interna"
- "Tamagochi faz 30 anos e há exemplares que valem mais de 2.700 euros"
- "Metal Portugal supera 24 mil milhões em exportações"
- "Moratória de 90 dias para créditos dos afetados pelas tempestades já vigora"
- "ACAP propõe 4 ou 5 mil euros para quem trocar de carro"
- "Bondalti já pode comprar Ercros para criar grupo europeu"
- "Continente aposta na automação e IA para ser eficiente"
No Record:
- "Guerra & feridos. Sporting e FC Porto pegados após clássico polémico. Troca de acusações em comunicado"
- "Da decoração aos apanha-bolas. Leões fazem queixa ao CD"
- "Alegada agressão a jogador do AVS SAD. Dragões pedem sanção para Hjulmand"
- "Record mostra-lhe imagens do balneário como mensagens como 'ambulância', 'acidente' e 'medo'"
- "Samu termina a época. Lesão no joelho direito tira espanhol do Mundial"
- "Benfica. Banjaqui mais perto da renovação"
No O Jogo:
- "FC Porto. Ataque sem Samu. Avançado tem lesão no ligamento cruzado anterior e falha o resto da época"
- "Kiwior perde dois a três jogos com lesão na coxa direita"
- "Benfica. Empate 'reforça' águias. Resultado do jogo entre rivais faz Mourinho e Rui Costa acreditarem no título"
- "PSG acumula relatórios sobre Anísio"
- "Clássico dos comunicados. Dia seguinte ao empate marcado por troca de razões. Leões avançam com participação disciplinar ao CD da FPF. Dragões falam em 'evidente complexo de inferioridade'"
- "Sporting. Catamo aponta à Taça. Problema muscular obriga a paragem entre 2 a 4 semanas"
E no A Bola:
- "Confusão à portuguesa. Rescaldo do clássico a ferver. FC Porto denuncia agressão de Hjulmand em jogo com o Aves SAD. Sporting queixa-se do FC Porto ao Conselho de Disciplina"
- "FC Porto. Acabou a época para Samu. Lesão no joelho direito afasta o ponta de lança por meses"
- "Sporting. Faye pode fazer de Suárez. Geny Catamo vai parar por duas ou três semanas"
- "Benfica. Futuro de Mourinho é assunto que não entra no balneário. Notícias sobre Seleção Nacional ou Real Madrid ficam à porta"
- "A Bola ao Centro. Luís Freire, selecionado nacional sub-21: 'Tentaremos fazer história juntos'"
- "Liga. Rio Ave prepara mudança de treinador. Santa Clara ameaça sair dos Açores"