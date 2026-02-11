Queda de Portugal no índice da corrupção em destaque na imprensa

Bom dia. Eis as notícias do dia nos jornais nacionais, publicados esta quarta-feira, 11 de Fevereiro de 2026.

No Diário de Notícias:

- "PS e Chega querem Seguro já envolvido na sucessão das Forças Armadas"

- "MAAT. Coleção EDP em exposição: obras ousadas e 'impossíveis'"

- "Governo. Oito meses e cinco dias depois, demite-se Maria Lúcia Amaral"

- "Depressão Nils. 'Seremos influenciados, mas a severidade será menor que a Marta', diz IPMA"

- "Turismo Luís Pedro Martins. 'Novas rotas da TAP ainda estão muito aquém do que queremos no Porto'"

- "Reino Unido. Starmer promete não desistir e revolta interna é difícil antes de eleições de maio"

- "Entrevista. Carolina Santos: 'Investigar é a beleza da ciência, sobretudo na academia que não molda nem restringe princípios'"

- "Memória. Guilherme d'Oliveira Martins: 'Foi António Alçada Baptista que apresentou Mário Soares a Edgar Morin'"

- "Ciclismo de estrada. Cândido Barbosa: 'A Volta ao Algarve está melhor do que nas edições anteriores'"

No Correio da Manhã:

- "Cargos do Estado. Enfermeiro vai mandar na revolução energética"

- "Fábio Teixeira vai ganhar cerca de 3700 euros. Sem experiência profissional nem habilitações académicas"

- "Montenegro assume a pasta. Ministra da Administração Interna demite-se"

- "Depressão 'Nils' é a próxima a fazer estragos"

- "Inspetores da PJ baleados em operação contra a pedofilia"

- "Vídeo polémico. Chuva falsa na campanha de André Ventura"

- "Violência. PSP de Lisboa foi a Gaia apanhar 'Super Dragão'"

- "Mercado. Carros rendem 11,4 mil milhões ao Estado"

- "Escândalo Epstein. Irmão do rei envergonha Reino Unido"

- "Benfica. Mourinho exige mais de Pavlidis"

- "Clássico. 'Roubo' das bolas e toalhas só dá multa até 1000"

No Público:

- "Maria Lúcia Amaral. Demitiu-se a ministra da Administração Interna"

- "Jogos 'online' estão a ser usados para radicalizar crianças"

- "Reino Unido. Trabalhistas decidiram dar tempo a Keir Starmer"

- "António José Seguro. Regressa a magistratura de influência a Belém"

- "Almada. Arribas 'mexeram-se' e o problema está para ficar"

- "SNS. Quase 1,4 milhões à espera de consulta ou cirurgia"

- "Cinema. Ser ou não ser um festival político, eis a questão de Berlim"

- "Desportos motorizados. Degradação ameaça tirar prova de Superbikes do Autódromo do Estoril"

No Jornal de Notícias:

- "Porto de Leixões arrisca pagar cinco milhões por explosão e morte há 14 anos"

- "Cheias e derrocadas cortam estradas e inundam casas"

- "Ministra demite-se e Montenegro assume pasta da Administração Interna"

- "Mar faz estragos por todo o país e há empregos em risco"

- "Inspetores da PJ baleados pelo pai de suspeito de crimes sexuais com menores"

- "Ficheiros Epstein. Documento que refere Ronaldo e Irina Shayk desaparece do arquivo"

- "Inflação. Férias, cacau e carne na lista de produtos que ficaram mais caros em 2025"

- "FC Porto. Samu não volta a jogar esta época"

No Negócios:

- "87 mil carros falham chamada às oficinas"

- "Portugal descobre novos mercados à boleia das tarifas"

- "Auge das meme stocks foi há 5 anos. Onde andam agora?"

- "Tempestade. Ministra da Administração Interna abandona o Governo"

- "Tecnologia. Dona da Google faz emissão centenária histórica"

- "Ferrovia. Mota-Engil assegura obra de mil milhões no Congo"

- "Sustentabilidade 20|30. Hugo Velez, co-CEO da Hipoges Ibéria: 'É preciso um programa de incentivos para promover construção para a classe média'"

No O Jornal Económico:

- "Faculdades da Nova obrigadas a ter nome em português"

- "Europa volta a reunir-se para procurar caminho para ser relevante"

- "Maria Lúcia Amaral deixa a Administração Interna"

- "Tamagochi faz 30 anos e há exemplares que valem mais de 2.700 euros"

- "Metal Portugal supera 24 mil milhões em exportações"

- "Moratória de 90 dias para créditos dos afetados pelas tempestades já vigora"

- "ACAP propõe 4 ou 5 mil euros para quem trocar de carro"

- "Bondalti já pode comprar Ercros para criar grupo europeu"

- "Continente aposta na automação e IA para ser eficiente"

No Record:

- "Guerra & feridos. Sporting e FC Porto pegados após clássico polémico. Troca de acusações em comunicado"

- "Da decoração aos apanha-bolas. Leões fazem queixa ao CD"

- "Alegada agressão a jogador do AVS SAD. Dragões pedem sanção para Hjulmand"

- "Record mostra-lhe imagens do balneário como mensagens como 'ambulância', 'acidente' e 'medo'"

- "Samu termina a época. Lesão no joelho direito tira espanhol do Mundial"

- "Benfica. Banjaqui mais perto da renovação"

No O Jogo:

- "FC Porto. Ataque sem Samu. Avançado tem lesão no ligamento cruzado anterior e falha o resto da época"

- "Kiwior perde dois a três jogos com lesão na coxa direita"

- "Benfica. Empate 'reforça' águias. Resultado do jogo entre rivais faz Mourinho e Rui Costa acreditarem no título"

- "PSG acumula relatórios sobre Anísio"

- "Clássico dos comunicados. Dia seguinte ao empate marcado por troca de razões. Leões avançam com participação disciplinar ao CD da FPF. Dragões falam em 'evidente complexo de inferioridade'"

- "Sporting. Catamo aponta à Taça. Problema muscular obriga a paragem entre 2 a 4 semanas"

E no A Bola:

- "Confusão à portuguesa. Rescaldo do clássico a ferver. FC Porto denuncia agressão de Hjulmand em jogo com o Aves SAD. Sporting queixa-se do FC Porto ao Conselho de Disciplina"

- "FC Porto. Acabou a época para Samu. Lesão no joelho direito afasta o ponta de lança por meses"

- "Sporting. Faye pode fazer de Suárez. Geny Catamo vai parar por duas ou três semanas"

- "Benfica. Futuro de Mourinho é assunto que não entra no balneário. Notícias sobre Seleção Nacional ou Real Madrid ficam à porta"

- "A Bola ao Centro. Luís Freire, selecionado nacional sub-21: 'Tentaremos fazer história juntos'"

- "Liga. Rio Ave prepara mudança de treinador. Santa Clara ameaça sair dos Açores"