Justiça aponta negligência grave na Rede de Cuidados

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 6 de Fevereiro, dá conta que o relatório do Tribunal de Contas foi remetido ao Ministério Público para apuramento de eventuais responsabilidades financeiras e criminais. No centro da auditoria está a Associação Atalaia Living Care e antigos responsáveis do IASaúde.

PSD-M com eleições internas no próximo mês

Fique a saber que Albuquerque vai a votos em Março e o congresso deverá acontecer em Abril. Há dois anos, as ‘directas’ aconteceram em plena crise política na Região, com a demissão do líder do Governo e a queda do Executivo, após a operação judicial de Janeiro de 2024.

Destaque ainda para: Câmara de Lobos prepara obra de 2,5 milhões no Jardim da Serra

Descubra o 4.º concurso em 2 anos para adquirir carrinha de metadona.

Em Emoções revelamos que o artista madeirense Zarko volta ao Summer Opening para apresentar a ‘Simbiose Tour’.

