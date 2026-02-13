Carnaval com céu pouco nublado e temperaturas amenas na Madeira

O arquipélago da Madeira deverá registar condições meteorológicas estáveis durante o período de Carnaval, entre os dias 14 e 17 de Fevereiro, devido à influência de um anticiclone centrado na região dos Açores.

De acordo com as previsões do IPMA, o anticiclone deverá "estabilizar a sua posição na região dos Açores, estendendo-se em crista para a Península Ibérica e forçando o deslocamento para norte da passagem de ondulações de superfícies frontais". Esta configuração atmosférica contribuirá para tempo geralmente estável no arquipélago.

Assim, está previsto céu geralmente pouco nublado ao longo dos quatro dias. O vento soprará "moderado de nordeste no sábado, rodando para leste no domingo e tornando-se fraco na terça-feira, dia 17".

Quanto às temperaturas, não são esperadas variações significativas. No Funchal, a temperatura mínima deverá fixar-se nos 13°C, enquanto nas terras altas os valores mínimos deverão oscilar entre os 2°C e os 4°C. Já as máximas poderão atingir os 20°C no Funchal, situando-se entre os 10°C e os 15°C nas zonas montanhosas.