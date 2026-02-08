Comissão Política do PSD/Madeira reúne esta segunda-feira

A Comissão Política do PSD/Madeira reúne, hoje, dia 9 de Fevereiro, na sede regional do partido, na Rua dos Netos, Funchal.

As declarações aos órgãos de comunicação social estão previstas para as 17h45.

Mas há mais na agenda desta segunda-feira:

09h15: Dia Internacional da Consciencialização da Epilepsia com a realização da 'I Jornada da Epilepsia – Avanços, Desafios e Perspectivas que fazem compreender o cérebro e cuidar da pessoa', na Escola da APEL;

12h00: JPP em acção política com Élvio Sousa como porta-voz, na Sala de imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira;

14h30: Reunião da 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Cultura e Desporto, na Assembleia Legislativa da Madeira;

14h30: Elsa Fernandes estará presente na Cerimónia de Entrega de Medalhas no âmbito do 'The Duke of Edinburgh’s International Award', no Salão Nobre da Câmara Municipal de Câmara de Lobos;

15h00: Reunião da 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia e Mar, na Assembleia Legislativa da Madeira;

15h00: Assinatura de Protocolo de Cooperação e Apoio Parlamentar entre a secretária-geral da Assembleia da República e o secretário-geral da Assembleia Legislativa, na Sala Rosa da Assembleia Legislativa da Madeira;

16h00: Inauguração oficial da Confeitaria Felisberta com a presença de Jorge Carvalho e Miguel Albuquerque, na Rua das Pretas.

Principais acontecimentos registados no dia 9 de Fevereiro, Dia de Limpar os Computadores e Dia Internacional da Epilepsia:

1856 - É lançado, em Lisboa, "O Asmodeu", semanário burlesco e não político.

1857 - D. Pedro V autoriza a instalação em Portugal da Congregação de São Vicente de Paulo, pela Sociedade Protetora dos Órfãos Desvalidos.

1885 - Nasce o compositor austríaco Alban Maria Johannes Berg, Alban Berg, autor de "Wozzeck" (1925) e "Lulu" (1937), nome essencial da Segunda Escola de Viena, com Arnold Schoenberg e Anton Webern.

1893 - A ópera "Falstaff", de Verdi, estreia-se no teatro Scala de Milão, Itália.

1895 - O Voleibol é criado pelo norte-americano William George Morgan.

1909 - Nasce, em Marco de Canavezes, a atriz e cantora Maria do Carmo Miranda da Cunha, Carmen Miranda.

1914 - Toma posse como presidente do Ministério e como ministro dos Negócios Estrangeiros e do Interior Bernardino Machado.

1919 -- Morre, com 72 anos, o filósofo português Francisco Adolfo Coelho. Entre 1872 e 1877, é proprietário de uma empresa industrial tipográfica, a Imprensa Literário - Comercial, com sede no Porto e publica através dela doze fascículos da revista "Bibliographia Critica de Historia e Literatura", em que, entre outros, colabora Teófilo Braga.

1943 -- II Guerra Mundial. Termina a batalha de Guadalcanal, com a vitória das forças norte-americanas.

1961 -- Primeiro concerto dos Beatles no Cavern, em Liverpool, Inglaterra.

1965 - A Embaixada dos Estados Unidos em Moscovo é atacada por estudantes vietnamitas e chineses, em protesto pela ação militar norte-americana no Vietname.

1969 -- O primeiro avião de passageiros do mundo "Wide body", com a alcunha de Jumbo, voa pela primeira vez e torna as viagens aéreas acessíveis a milhões de pessoas.

1970 - Por iniciativa de Rogério Martins, secretário de Estado da Indústria desde 1969, realiza-se em Lisboa o Colóquio sobre Política Industrial, que marca a chamada "viragem tecnocrata" da política económica portuguesa.

1973 - A República Democrática Alemã é reconhecida pela França e o Reino Unido.

1975 - Reforma Agrária. Realiza-se a Conferência dos Trabalhadores Agrícolas do Sul, em Évora, que clama a "liquidação dos latifúndios" e a entrega da "terra a quem a trabalha".

1977 - A Espanha e a URSS estabelecem relações diplomáticas.

1981 -- Morre, com 55 anos, o cantor e compositor norte-americano William John Clifton Haley, Jr, Bill Halley, autor de "Rock Around the Clock" (1955).

1984 - É aprovado em Conselho de Ministros o acordo entre Portugal e Espanha para a construção de uma ponte internacional sobre o Rio Minho.

- Morre, com 69 anos, o Presidente soviético, Yury Vladimirovich Andropov.

1985 - O Governo sul-africano cria áreas comerciais abertas a várias etnias, em 44 cidades brancas do país, no âmbito da política segregacionista.

1988 -- Morre, aos 67 anos, a locutora Maria Leonor, pioneira da rádio e da televisão em Portugal.

1999 - Presidente indonésio, Jusuf Habibie, assina o decreto que autoriza a transferência do presidente do Conselho Nacional da Resistência Timorense (CNRT) Xanana Gusmão, da prisão de Cipinang para uma residência fixa na zona central de Jacarta, sob supervisão das Nações Unidas (ONU).

2001 - Após 10 meses de negociações, Governo português, centrais sindicais e organizações patronais assinam, pela primeira vez em 10 anos, dois acordos sobre políticas de emprego, formação, educação e higiene e segurança no trabalho e combate à sinistralidade.

2002 -- Morre, com 71 anos, a princesa Margarida de Inglaterra, irmã da rainha Isabel II.

2006 -- O governo sul-africano reabre o inquérito ao desastre aéreo que vitimou o primeiro Presidente de Moçambique, Samora Machel (1933-1986), em outubro de 1986.

2007 - O fotógrafo norte-americano Spencer Platt, da agência Getty Images, vence o 1º Prémio do World Press Photo 2006.

- Morre, com 72 anos, o ator escocês Ian William Richardson, vencedor do Bafta por "House of Cards", serie britânica dos anos 1990.

- Morre, aos 87 anos, Alejandro Campos Ramírez, conhecido como Alejandro Finisterre, poeta e editor espanhol, inventor do jogo dos matraquilhos, perseguido pelo franquismo.

2008 - O Supremo Tribunal do Estado de Nebraska, Estados Unidos, sentencia que a eletrocussão é uma punição "cruel e invulgar", ilegalizando a cadeira elétrica no único estado que ainda a utilizava para a pena capital.

- Dezenas de milhares de pessoas manifestam-se em Ancara contra um projeto de levantamento da proibição do véu islâmico nas universidades, apresentado pelo governo turco como uma reforma necessária no caminho para a adesão à União Europeia.

2010 - O Parlamento Europeu aprova a nova equipa da Comissão Europeia liderada por José Manuel Durão Barroso.

2012 -- O juiz espanhol Baltazar Garzon é proibido de exercer durante 11 anos pelo Tribunal Supremo de Madrid, no âmbito de um caso relacionado com alegadas escutas ilegais.

- Morre, aos 84 anos, Manuel Coelho dos Santos, advogado e escritor, lutador antifascista e defensor de vários oposicionistas ao salazarismo.

2014 - Os suíços decidem em referendo voltar a limitar a entrada de cidadãos de países da União Europeia, impondo quotas anuais à imigração e à mão-de-obra estrangeira no país, que devem aplicar-se em 2017.

2015 -- Morre, com 81 anos, Alfredo Guedes, o primeiro fadista a gravar versos de António Aleixo.

2016 - Os deputados franceses aprovam uma controversa alteração à Constituição que prevê a inscrição na Lei fundamental francesa da figura da retirada da nacionalidade.

- Morre, aos 74 anos, Graham Moore, antigo futebolista galês que integrou o Cardiff City, Chelsea e Manchester United.

2020 - Morre, aos 84 anos, Mirella Fregni (Freni), cantora de ópera italiana.

2021 - A sonda espacial Amal 'Esperança' dos Emirados Árabes entra na órbita de Marte, uma estreia com sucesso em missões interplanetárias.

- Morre, aos 79 anos, Chick Corea, pianista e compositor de jazz norte-americano com ascendência espanhola. Recebeu ao longo da sua carreira duas dezenas de prémios musicais Grammy.

2022 -- Morre, aos 101 anos, Jaime Serra, dirigente comunista, deputado à Assembleia Constituinte, membro do Comité Central do Partido Comunista Português, de 1952 a 1996. Em junho de 1962, entre Lisboa e o Norte de África, auxiliou a saída clandestina do país de Agostinho Neto, primeiro Presidente de Angola, e Vasco Cabral, escritor e antigo vice-presidente da Guiné-Bissau. Entre 1971 e 1974 fez parte da direção da Ação Revolucionária Armada.

- Morre, com 77 anos, Betty Davis, nascida Batty Mabry, modelo, cantora e compositora de música funk norte-americana, fundiu os ritmos soul, jazz e R&B. Foi casada com Miles Davis.

- Morre, aos 75 anos, Ian McDonald, músico britânico, cofundador da banda de rock King Crimson, que alcançou o sucesso mundial em 1969, com o álbum 'In The Court of the Crimson King' que mistura rock com tons de música clássica e jazz, e do grupo Foreigner com Mick Jones.

2023 - O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, insiste que a adesão à União Europeia "é o caminho para casa" e a vitória na guerra "é obrigatória", sob pena de a maior "força antieuropeia" acabar com "o modo de vida europeu", num discurso no Parlamento Europeu.

- O primeiro-ministro, António Costa, disponibiliza, em Bruxelas, ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a rede diplomática portuguesa, nomeadamente em África e na América Latina, para apoio logístico a ações diplomáticas de Kiev.

2024 - Morre, aos 90 anos, André Jordan, empresário, natural da Polónia e com nacionalidade portuguesa e brasileira. Criou a Quinta do Lago, no concelho de Loulé.

Morre, aos 61 anos, Rosária Rato, jornalista e ex-dirigente do Sindicato dos Jornalistas, começou na Agência Noticiosa Portuguesa ANOP que deu origem à Agência Lusa, onde foi representante dos jornalistas, dentro e fora da agência.

Morre, aos 74 anos, Damo Suzuki, músico japonês, vocalista da banda de rock alemã Can.

2025 - A patinadora Jéssica Rodrigues sagra-se campeã do Mundo júnior de patinagem de velocidade no gelo, na disciplina de mass start, em Collalbo, Itália. É o primeiro título mundial para Portugal nos desportos de inverno.

Este é o quadragésimo dia do ano. Faltam 325 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia: "Uma discussão onde todos os intervenientes estejam absolutamente de acordo é uma discussão perdida". Albert Einstein (1879-1955), cientista norte-americano de origem alemã, Prémio Nobel da Física.