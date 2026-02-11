BMW chama à oficina centenas de milhares de veículos devido a risco de incêndio

A fabricante alemã BMW está a recolher centenas de milhares de veículos devido a um risco de incêndio, anunciou hoje um porta-voz da empresa à AFP, confirmando a notícia avançada pela revista especializada Kfz-Betrieb.

"Controlos de produtos e reclamações de clientes mostraram que, nos veículos identificados, o motor de arranque do motor pode apresentar defeituoso", o que poderá causar "na pior das hipóteses, um incêndio no veículo", indicou o grupo automóvel em comunicado enviado à AFP.

Segundo a revista Kfz-Betrieb, 575.000 veículos estarão afetados em todo o mundo, um número que a porta-voz da BMW não quis confirmar, referindo-se apenas a um número na ordem dos "seis dígitos".

No total, 16 modelos equipados com um relé de arranque e produzidos entre julho de 2020 e julho de 2022 apresentam o risco, segundo a BMW.

Os veículos nos quais um motor de arranque defeituoso foi instalado posteriormente durante uma reparação também estão afetados.

Concretamente, a BMW constatou que o desgaste pode ocorrer num componente do motor de arranque após um grande número de arranques, impedindo o arranque correto do motor do veículo.

Em alguns casos, isso pode levar a um "curto-circuito".

"Isso pode resultar num sobreaquecimento local no motor de arranque" o que, "na pior das hipóteses, pode provocar um incêndio no veículo", segundo a BMW.

Por esses motivos, a empresa recomenda não deixar o veículo sem vigilância após ligar o motor.

"Em todos os veículos potencialmente afetados, o motor de arranque deve ser substituído", assim como a bateria em alguns modelos "para se adaptar ao novo motor de arranque", indicou a BMW.

No final de 2024, a BMW procedeu à recolha de 1,5 milhões de veículos devido a um defeito no sistema de travagem, o que a obrigou a reduzir as suas metas anuais.

Um porta-voz do grupo disse à AFP que o atual 'recall' terá pouco ou nenhum impacto nos resultados do grupo.