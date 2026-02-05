Incêndio florestal em Santana já está extinto

O incêndio florestal que deflagrou, ao final desta manhã, no sítio do Vimieiro, na freguesia da Ilha, concelho de Santana, já se encontra extinto, estando agora a decorrer os trabalhos da fase de rescaldo.

De acordo com o comandante da corporação dos Bombeiros Voluntários de Santana, Paulo Leme, apesar de as chamas estarem dominadas, os operacionais mantêm-se em vigilância activa no terreno, atendendo às condições meteorológicas adversas que se fazem sentir naquela zona. Em causa estão as fortes rajadas de vento, bem como a intensa incidência solar, factores que aumentam o risco de reacendimentos.

Nesta fase permanecem no local 12 elementos, apoiados por três viaturas, com o objectivo de prevenir qualquer reactivação do fogo.

De salientar que, na última hora, foram registadas em Santana, mais concretamente na ponta de São Jorge, rajadas de vento na ordem 78 km/h.

Incêndio florestal com alguma dimensão em Santana No combate às chamas encontram-se três corporações de bombeiros e o helicóptero da Protecção Civil

O incêndio mobilizou, durante a manhã, meios de três corporações (Bombeiros Voluntários de Santana, Bombeiros Municipais e Bombeiros Sapadores de Santa Cruz) bem como o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil. No teatro de operações estiveram ainda elementos da Polícia Florestal e da Polícia de Segurança Pública (PSP).

No total, chegaram a estar empenhados no combate às chamas 27 operacionais, auxiliados por seis viaturas e o meio aéreo.