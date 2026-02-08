Incêndio num bar na Nazaré causa aparato

Um incêndio deflagrou ao final da tarde deste domingo, 8 de Fevereiro, num bar situado no bairro da Nazaré, na cidade do Funchal.

Segundo foi possível apurar, as chamas consumiram equipamentos eléctricos do estabelecimento, tendo sido rapidamente extintas pela corporação dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Para o local foram mobilizados 10 operacionais, apoiados por três viaturas de combate a incêndios.

Do incidente não resultaram feridos, apenas danos materiais e forte aparato no local.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.