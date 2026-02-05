Incêndio florestal com alguma dimensão em Santana

Um incêndio florestal com alguma dimensão deflagrou, esta manhã, na Ilha, no sítio do Vimieiro, próximo da ribeira de São Jorge, em Santana.

No combate às chamas foram mobilizadas três corporações (Bombeiros Voluntários de Santana, Bombeiros Municipais e os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz), bem como o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil.

No local também se encontram elementos da Polícia Florestal e da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Ao todo, estão no terreno 27 operacionais, auxiliados por seis viaturas, além do meio aéreo.