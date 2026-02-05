Incêndio florestal com alguma dimensão em Santana
No combate às chamas encontram-se três corporações de bombeiros e o helicóptero da Protecção Civil
Estão 27 operacionais e seis viaturas de combate a incêndios
Um incêndio florestal com alguma dimensão deflagrou, esta manhã, na Ilha, no sítio do Vimieiro, próximo da ribeira de São Jorge, em Santana.
No combate às chamas foram mobilizadas três corporações (Bombeiros Voluntários de Santana, Bombeiros Municipais e os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz), bem como o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil.
No local também se encontram elementos da Polícia Florestal e da Polícia de Segurança Pública (PSP).
Ao todo, estão no terreno 27 operacionais, auxiliados por seis viaturas, além do meio aéreo.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo