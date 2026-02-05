Máquina de lavar provocou incêndio no Funchal

Uma máquina de lavar terá estado na origem de um incêndio que deflagrou, esta tarde, numa habitação situada junto à Travessa da Cruz de Carvalho, no Funchal.

O alerta foi dado pelas 15 horas, levando à mobilização de 11 operacionais dos Bombeiros Sapadores do Funchal, apoiados por três viaturas.

À chegada ao local, os bombeiros procederam de imediato ao combate às chamas e à ventilação do espaço.