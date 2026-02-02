Bombeiros recebem cobertores especiais para extinção de incêndios em veículos

Os corpos de bombeiros da Região Autónoma da Madeira "estão a receber, do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, equipamentos específicos para reforçar a capacidade de resposta a situações de maior risco em contexto urbano e rodoviário, fruto da estratégia de capacitação do dispositivo regional de resposta no âmbito do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS)", informa hoje uma nota desse instituto público.

Trata-se, pois, de um investimento promovido do Governo Regional que "ultrapassa os 30 mil euros" e que "permite distribuir aos dez corpos de bombeiros da Região, cobertores da marca alemã VLITEX, na gama Premium com capacidade de resistência a temperaturas elevadas, para picos de 1.300º Celsius", acrescenta.

Na nota é referido que "o objectivo deste programa de capacitação, face ao número significativo de incêndios em transportes (perto de uma centena por ano), é limitar os danos provocados por um incêndio num veículo, evitar a sua propagação às exposições, bem como conter a produção de fumos tóxicos com a rápida extinção do incêndio, garantindo a segurança das equipas de intervenção e da população nas imediações", explica a SRPC.

Desta forma, os cobertores que são "de grande dimensão, que permitem cobrir um veículo em chamas ou com risco de incêndio, são particularmente relevantes em parques de estacionamento, túneis e zonas densamente povoadas, onde a eficácia da sua ação pode ser determinante para conter os impactos desta natureza de ocorrências", informa.

Como é natural, "decorre em cada quartel uma formação teórico-prática, promovida pelo Centro de Formação e Treino do SRPC, IP-RAM através de uma equipa de formadores da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, com experiência na utilização prática deste equipamento inovador", garante.

E conclui que, "com esta medida, o Sistema de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira reforça a aposta na prevenção, na inovação e na adaptação dos meios de intervenção aos atuais desafios da proteção e socorro, proporcionando uma resposta integrada em plena interoperabilidade das forças de empenhamento permanente, perante cenários de emergência".