Cristiano Ronaldo está ser alvo de críticas depois de se ter recusado a alinhar nos dois últimos jogos do Al Nassr, em protesto pelo que considera ser um tratamento diferente dado ao clube pelo Fundo de Investimento do Estado Saudita (PIF) que representa e aquele que é dado ao Al- Hilal.

A atitude do craque madeirense foi criticada no programa televisivo protagonizado por Walid Al-Faraj, uma das vozes mais respeitadas do futebol saudita.

“Cristiano Ronaldo tem de saber qual é o lugar dele. Este país chama-se Arábia Saudita e não Arábia de Ronaldo”, começou por referir Walid Al-Faraj, defendendo que Cristiano Ronaldo acha que tem poder sobre as decisões dos clubes. “Ele confunde ser embaixador com gestor.”

“Ele está a ser uma desilusão. Ele é um empregado, ganha um salário milionário – maior do que alguma vez ganhou na Europa – e tem de respeitar a liga, ou ir embora.”

O protagonista do programa Action Ma-Waleed defende que seria impossível ver comportamento de Cristiano Ronaldo na Europa.

“Imaginem um jogador do Manchester City recusar-se a jogar em protesto contra as decisões do dono do clube. Ou um jogador do Arsenal recusar dois por estar insatisfeito com a proposta de renovação. É impossível para um jogador ousar fazer isso na Premier League.”