Ginástica acrobática de Santa Cruz dá salto para o panorama nacional

O Clube Desportivo Escola Básica e Secundária de Santa Cruz vai marcar presença na X edição do Toneca Acro Cup 2026, que decorrerá entre os dias 13 e 15 de Fevereiro, no Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, em Tomar.

Organizada pelo Ginásio Clube de Tomar, esta competição vai reunir mais de 1.000 ginastas ao longo de três dias de competição, num verdadeiro espectáculo de técnica, força, equilíbrio e trabalho de equipa, afirmando-se como uma das maiores provas nacionais de ginástica acrobática.

A participação do clube assume, por isso, "um significado especial", pois é a primeira vez que o Clube e a Região competem num torneio nacional de ginástica acrobática. O Clube Desportivo Escola Básica e Secundária de Santa Cruz estará representado por 10 ginastas, distribuídos pelas seguintes formações: um par masculino sénior, um par misto sénior, um grupo feminino sénior e um grupo feminino iniciado.

A estreia numa competição desta dimensão representa um marco importante para o desenvolvimento da modalidade na Região, reflectindo o empenho dos atletas, treinadores e de toda a comunidade desportiva que tem apoiado o crescimento da ginástica acrobática no concelho e na Região. Clube Desportivo Escola Básica e Secundária de Santa Cruz

A participação no Toneca Acro Cup 2026 constitui, assim, não só um desafio competitivo, mas também uma oportunidade para afirmar o trabalho realizado e continuar a elevar o nome de Santa Cruz a nível nacional.