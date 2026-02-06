O esqueleto com 200 anos encontrado numa escavação arqueológica na Igreja de Santa Cruz

Foi no âmbito das obras de conservação e restauro da Igreja Matriz de Santa Cruz que, há 27 anos, a Archais encontrou um esqueleto com 200 anos nesse templo. A escavação arqueológica havia sido solicitada pelo próprio pároco, padre Agostinho Carvalho.

De acordo com a notícia publicada pelo DIÁRIO, em 1999, foram realizadas três sondagens na igreja, na ala direita, tendo culminado com escavações que permitiram encontrar ossadas revolvidas. Essa informação não era propriamente uma novidade, uma vez que, até meados do século XIX, os católicos enterravam os mortos no interior das igrejas.

O achado revelava-se importante para perceber a dieta alimentar do indivíduo na época em que viveu, as doenças e as condições físicas. Além do esqueleto, encontraram azulejaria do século XVII, alguns elementos de vestuário como botões de metal e ainda cerâmica.