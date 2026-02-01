 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Turista sofre queda na via pública em Santa Cruz

Uma turista, com cerca de 70 anos, sofreu uma queda, há instantes nas imediações do cais de Santa Cruz.

De acordo com o que foi possível aferir, a senhora terá caído ao colocar o pé num buraco no chão.

Para o local foi mobilizada a corporação dos Bombeiros de Santa Cruz que estão, neste momento, a imobilizar a vítima que apresenta uma suspeita de fractura num dos membros inferiores.

Será realizado, posteriormente, o transporte para o hospital.

