Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz apoia 55 idosos

A Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz disponibiliza actualmente respostas sociais que abrangem 55 pessoas idosas, através da sua Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), Centro de Dia e Centro de Convívio.

A Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), criada por Carta de Lei de 27 de Julho de 1508, recebeu esta sexta-feira a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, numa visita destinada a reforçar parcerias e acompanhar de perto a eficácia das respostas sociais orientadas para o bem-estar e a proteção da população idosa.

Localizada na Rua Irmã Wilson, n.º 2/6, no concelho de Santa Cruz, a instituição assegura: ERPI com capacidade para 20 camas (das quais seis em regime de gestão privada); Centro de Dia com capacidade para 20 utentes e o Centro de Convívio com capacidade para 15 utentes.

Na visita à IPSS, apoiada pelo Governo Regional através da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude e do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), Paula Margarido fez-se acompanhar pela presidente do conselho diretivo do ISSM, Nivalda Gonçalves.

A comitiva contou ainda com a presença do provedor da Santa Casa, Savino Correia, do vice-provedor, Ricardo Pereira, do tesoureiro, Duarte Sol, de Carina Fernandes, diretora de serviços, e do deputado à Assembleia Legislativa Regional, Rafael Carvalho.

“O objectivo destes encontros é avaliar e reforçar as políticas de apoio aos idosos, garantindo que as estruturas de acolhimento asseguram a dignidade e a qualidade de vida que a população idosa merece”, afirmou Paula Margarido, manifestando satisfação com o trabalho desenvolvido pela instituição.

“É gratificante observar o cuidado e o carinho com que os idosos são acompanhados. Para o Governo Regional, conhecer de perto a realidade destas instituições é essencial para garantir o bem-estar de quem aqui reside e de quem confia no nosso trabalho”, acrescentou a secretária em nota enviada.

Para além das respostas dirigidas à população idosa, a Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz desenvolve também medidas de apoio a crianças e jovens em perigo, bem como iniciativas de integração social e comunitária, apoio à família e à comunidade em geral.