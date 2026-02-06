Assembleia Municipal de Santa Cruz aprova 2 milhões de euros para combater perdas de água

A Assembleia Municipal de Santa Cruz, que esteve reunida esta sexta-feira, aprovou, por unanimidade, a plurianualidade de duas propostas de abertura de procedimento para duas empreitadas de diminuição de perdas da rede de distribuição de água potável, concretamente no subsistema da Igreja, na Camacha, e no subsistema Barreiros, no Caniço.

Em nota enviada pela autarquia é dado conta que em causa está um investimento na ordem dos 2 milhões de euros, comparticipado pelo FEDER, e que tem em conta a circunstância de a distribuição de água potável à população ser uma das principais competências do município, sendo, por isso, cada vez mais premente a implementação de acções que visem a redução de perdas nas redes, com vista à eficiência dos recursos e dos serviços prestados.

Na ocasião, a presidente Élia Ascensão salientou que esta é uma das prioridades do município e vincou que "Santa Cruz nunca abdicará, por isso, desta gestão em baixa da sua água. Salientou que actualmente a factura de compra de água em alta à ARM ascende aos 3,5 milhões de euros e que o facto de Santa Cruz não pertencer à ARM tem permitido não reflectir os aumentos anuais nos consumidores do concelho, o que não acontece com os consumidores dos municípios aderentes", lê-se.

"A autarca diz que por vezes é acusada de não devolver mais IRS aos munícipes, mas tem muito mais relevo financeiramente para as famílias não aumentar a fatura da água", refere.

Élia Ascensão recordou que os dois maiores municípios da Região não aderiram à ARM, e são por isso "prejudicados no acesso aos fundos europeus, pelo que entende que o PSD deveria ter isto em atenção e respeitar, de uma vez por todas, a autonomia do poder local."

Sobre as suas propostas de abertura de procedimento para empreitadas de combate às perdas de água, revelou que o subsistema dos Barreiros no Caniço vai abranger 7.700 habitantes; e o subsistema da Camacha vai abranger 4.000 habitantes

Na reunião de hoje foi ainda aprovado, também por unanimidade, o novo Regimento da Assembleia Municipal e um voto de pesar pela morte de Pedro Diniz, que foi candidato do PS à Câmara Municipal de Santa Cruz nas últimas eleições autárquicas.