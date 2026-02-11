Há 35 anos chuvada fez adiar Carnaval em que Jardim era Rei Zulu

No 'Canal Memória' de hoje recordamos o desfile alegórico do Carnaval da Madeira, que ocorreu excepcionalmente numa segunda-feira, faz hoje precisamente 35 anos.

O tradicional cortejo de sábado foi adiado devido às fortes chuvas registadas no Funchal, que impediram a saída dos foliões na data prevista.

Assim, na edição de 11 de Fevereiro de 1991, o DIÁRIO descrevia como seria a segunda tentativa de realização do cortejo.

A partir das 21h00 dessa segunda-feira, seis trupes, com mais de mil figurantes, desfilariam na cidade: ‘Caneca Furada’, ‘Cariocas’, ‘Geringonça’, ‘Ano do Dragão’, ‘Neptuno, Rei dos Mares’ e ‘A Turma do Funil’.

O então presidente do Governo, Alberto João Jardim, disfarçou-se de Rei Zulu e integrou um grupo que incluía o então secretário dos Assuntos Sociais, Rui Adriano, e o coronel Morna do Nascimento.

O episódio histórico coincide com o início das celebrações do Carnaval 2026, que decorre na Madeira entre 11 e 22 de Fevereiro, com forte participação popular e significativa actividade turística. A ocupação hoteleira prevista para este período ronda os 88,2%, com um orçamento estimado em 613 mil euros, superior ao do ano anterior, devido ao aumento dos protocolos com os grupos participantes no cortejo alegórico.

Descarregue aqui a edição impressa do DIÁRIO de há 35 anos e recorde esta e outras notícias da altura: