Há 35 anos chuvada fez adiar Carnaval em que Jardim era Rei Zulu
No 'Canal Memória' de hoje recordamos o desfile alegórico do Carnaval da Madeira, que ocorreu excepcionalmente numa segunda-feira, faz hoje precisamente 35 anos.
O tradicional cortejo de sábado foi adiado devido às fortes chuvas registadas no Funchal, que impediram a saída dos foliões na data prevista.
Assim, na edição de 11 de Fevereiro de 1991, o DIÁRIO descrevia como seria a segunda tentativa de realização do cortejo.
A partir das 21h00 dessa segunda-feira, seis trupes, com mais de mil figurantes, desfilariam na cidade: ‘Caneca Furada’, ‘Cariocas’, ‘Geringonça’, ‘Ano do Dragão’, ‘Neptuno, Rei dos Mares’ e ‘A Turma do Funil’.
O então presidente do Governo, Alberto João Jardim, disfarçou-se de Rei Zulu e integrou um grupo que incluía o então secretário dos Assuntos Sociais, Rui Adriano, e o coronel Morna do Nascimento.
O episódio histórico coincide com o início das celebrações do Carnaval 2026, que decorre na Madeira entre 11 e 22 de Fevereiro, com forte participação popular e significativa actividade turística. A ocupação hoteleira prevista para este período ronda os 88,2%, com um orçamento estimado em 613 mil euros, superior ao do ano anterior, devido ao aumento dos protocolos com os grupos participantes no cortejo alegórico.
Carnaval com ocupação hoteleira nos 88,2% e orçamento de 613 mil euros
Evento arranca esta quarta-feira e prolonga-se até 22 de Fevereiro
Descarregue aqui a edição impressa do DIÁRIO de há 35 anos e recorde esta e outras notícias da altura: