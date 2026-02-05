Ventura saúda decisão de Marcelo de adiar visita a Madrid

O candidato André Ventura saudou hoje a decisão do Presidente da República de adiar visita a Madrid prevista para sexta-feira, face ao mau tempo, considerando um "bom sinal" Marcelo Rebelo de Sousa tê-lo ouvido.

"É um bom sinal que nos tenha ouvido porque isto não é uma questão deste Presidente ou do próximo. É uma questão de respeitarmos a população portuguesa e de estarmos ao lado da população", afirmou o candidato presidencial apoiado pelo Chega, que falava num almoço com autarcas do Algarve eleitos pelo partido, em São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves.

O Presidente da República adiou a sua visita a Madrid prevista para sexta-feira, em decisão conjunta com o Rei de Espanha, Felipe VI, e com a concordância dos governos espanhol e português, devido à tempestade Leonardo.

André Ventura considerou que o adiar da visita "é um sinal que os políticos" dão, ao porem em primeiro lugar as pessoas.

"Eu apelei muito a que o Presidente mudasse esta viagem. Ele ainda tem tempo para a fazer - a tomada de posse é a 9 de março. Acho que, neste momento, os poderes públicos têm que estar ao lado da população", acrescentou.

Durante a sessão de perguntas e respostas com os autarcas, que durou mais de uma hora, André Ventura já tinha abordado a visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Madrid, na sua intervenção inicial, quando ainda não era conhecida a decisão da Presidência da República.

Nesse discurso inaugural da sessão, o candidato insistia em criticar o Presidente da República por manter a viagem para o estrangeiro, quando as "pessoas estão a sofrer", apelando a todos os governantes para se concentrem na ajuda às populações afetadas pelo mau tempo.

Segundo uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, "o Presidente da República e o Rei de Espanha realizaram uma conversa telefónica e decidiram, com a concordância dos governos da Espanha e de Portugal, suspender a visita planeada para amanhã [sexta-feira], devido aos efeitos da tempestade Leonardo, e procurar uma nova data".

Na quarta-feira, fonte da Presidência da República indicou à agência Lusa que o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, iria decidir hoje sobre o eventual adiamento da sua visita a Madrid, "em função da evolução da situação em Portugal e depois de uma conversa prevista com o Rei de Espanha".