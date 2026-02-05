'Mein Schiff 3' trouxe 2.363 passageiros até ao Funchal
O 'Mein Schiff 3' encontra-se no Funchal, onde chegou esta manhã, transportando 3.310 pessoas a bordo, 2.363 das quais passageiros. O navio permanece na Pontinha até às 17 horas.
O navio está a terminar uma viagem de 35 dias que começou em Bremen, na Alemanha, a 7 de Janeiro, e termina na próxima quarta-feira, nesse mesmo porto. Um cruzeiro, que antes de chegar ao Funchal, passou por Gran Canaria e depois atravessou o Atlântico até às Caraíbas. Antilhas Holandesas, Ilhas Virgens Britânicas, Martinica, Dominca, Ilha de Santa Lucia, Guadalupe e Barbados (de onde chegou esta manhã), foram alguns dos portos visitados.
A próxima escala de cruzeiros na Madeira está prevista para o próximo sábado, com a vinda do 'MSC Musica' para a operação semanal de turnaround.