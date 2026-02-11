IL alerta que se atrasos fossem no privado a autoridade do trabalho já tinha autuado

O deputado único da Iniciativa Liberal, Gonçalo Maia Camelo, alertou esta quarta-feira, 11 de Fevereiro, que se o atraso dos pagamentos aos profissionais de saúde do SESARAM fosse no privado a autoridade do trabalho já tinha autuado.

O parlamentar apontou para o impacto da situação na confiança institucional e na credibilidade das políticas de saúde, denunciando que os atrasos dos pagamentos aos profissionais denotam uma "falha grave de gestão pública".

"A gravidade não se fica pelo atraso", disse, afirmando que a se estende "à falta de justificação e informação sobre a regularização".

Gonçalo Maia Camelo defende que além da regularização imediata dos pagamentos em atraso, importa também compensar os profissionais pelos atrasos, apelando ao rigor e ao respeito pelos compromissos assumidos por parte do Governo Regional.