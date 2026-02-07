Marinha e Autoridade Marítima apoiaram mais de 3.000 pessoas

A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional (AMN) já apoiaram mais de 3.000 pessoas afetadas pelo mau tempo, resgatando até agora 221, segundo um balanço hoje divulgado pela AMN.

Até agora, na sequência da passagem pelo continente de sucessivas depressões, os efetivos da Marinha e da AMN percorreram 3.380 quilómetros em ações de reconhecimento e, além das 221 pessoas resgatadas, foram auxiliadas 42 embarcações no rio Guadiana e removidas 197 toneladas de detritos fluviais.

As duas entidades fizeram ainda a desobstrução de mais de 88 quilómetros de estrada e fizeram o reconhecimento de mais de 22 quilómetros da rede elétrica.

Os profissionais estiveram também envolvidos na reparação e apoio a mais de 70 infraestruturas habitacionais e de serviços públicos, em 88 ações de apoio a equipamentos de produção de energia, e no auxílio a 95 animais, segundo o balanço.

A Marinha, indica o comunicado, tem 47 botes prontos e posicionados para apoio imediato à população nas zonas ribeirinhas com risco de cheias, nomeadamente nos rios Mondego, Lis, Tejo, Sorraia, Sado e Arade.

"Estão empenhados 517 militares, militarizados e elementos da Polícia Marítima, 63 viaturas, 53 embarcações, quatro geradores e 17 drones, a que acresce um helicóptero em prontidão", indica-se no balanço.

Catorze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.