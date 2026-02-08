Líder da IL apela ao voto, decisivo para uma "democracia saudável"

A presidente da Iniciativa Liberal (IL) apelou aos eleitores que consigam votar hoje na segunda volta das Presidenciais que o façam, recordando que "o voto é decisivo para a manutenção de uma democracia saudável".

Mariana Leitão falava aos jornalistas depois de ter votado pelas 11:20 de hoje na Escola Básica Cesário Verde, em Queijas, concelho de Oeiras, no distrito de Lisboa.

"O nosso voto é decisivo para a manutenção de uma democracia saudável e, portanto, na medida do possível, obviamente que todas as pessoas que consigam votar por favor o façam. É um ato eleitoral importante e é esse apelo que eu gostava de deixar, sabendo e compreendendo, obviamente, a situação em que muitas pessoas se encontram", afirmou.

Vários municípios adiaram para o próximo domingo a segunda volta das eleições presidenciais, devido à devastação causada pelo mau tempo das últimas semanas, que provocou 14 mortos e centenas de feridos e desalojados.

Hoje, a presidente da IL disse esperar que "na próxima semana haja condições" para que os eleitores desses municípios possam também deslocar-se às urnas.

"Espero que tudo seja feito para que haja essas condições, para que ninguém fique limitado no seu direito de votar", frisou.

Mariana Leitão aproveitou ainda a ocasião para expressar "total solidariedade" com todas as pessoas afetadas pelo mau tempo e "deixar uma palavra de pesar" pelas vítimas.

Mais de 11 milhões de eleitores são chamados hoje a escolher o novo Presidente da República, num sufrágio que opõe António José Seguro e André Ventura, os dois mais votados em 18 de janeiro.

Na primeira volta, Seguro obteve 31,1% dos votos e Ventura 23,52%, segundo o edital do apuramento geral dos resultados.