Liga dos Bombeiros teme que demissão da ministra atrase publicação de leis no sector

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) afirmou hoje que a demissão da ministra da Administração Interna pode atrasar a publicação de leis que aumentariam a coordenação na próxima época de incêndios.

Contactado pela Lusa, António Nunes disse que há um conjunto de projetos que a LBP esperava ver publicados em janeiro ou fevereiro e que com a demissão de Maria Lúcia Amaral poderão "ficar pelo caminho".

Em concreto, o presidente da Liga referiu as alterações à Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) para consignar um comando único para os bombeiros.

A carreira e o estatuto remuneratório dos bombeiros são outras áreas que António Nunes teme que se venham a atrasar.

Nesse sentido, a demissão da ministra da Administração Interna "terá um impacto que gostávamos que não acontecesse pois tínhamos a esperança que [essas alterações] fossem publicadas em fevereiro/março para termos um verão diferente e toda a falta de coordenação não se voltasse a repetir".

A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, pediu a demissão e o Presidente da República aceitou-a, segundo uma nota oficial divulgada hoje à noite.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, "assumirá transitoriamente as respetivas competências", logo que a exoneração se torne efetiva.

Esta é a primeira demissão do XXV Governo PSD/CDS-PP liderado por Luís Montenegro, pouco mais de oito meses depois da sua posse, a 05 de junho de 2025.