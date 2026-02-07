Casino da Madeira alerta para falsos anúncios em seu nome

O Casino da Madeira deixou uma publicação nas redes sociais a alertar os seus clientes sobre a existência de anúncios falsos no Instagram e outras redes utilizando o nome do grupo.

A informação publicada alerta que os anúncios "não foram criados ou autorizados" pelo Casino da Madeira e podem induzir "em erro, provocar enganos, fraudes e comprometer a bossa segurança no ciberespaço", refere.

Neste sentido, o Casino da Madeira apela aos clientes que não cliquem nos links suspeitos e que denunciem directamente no Instagram ou em outras redes sociais onde possam aparecer.