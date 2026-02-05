Porto Santo mobiliza-se para apoiar regiões afectadas pelas tempestades

O Aeródromo de Manobra N.º 3 (AM3), da Força Aérea Portuguesa, no Porto Santo, está a promover um 'Movimento Solidário Voluntário', aberto a toda a população da ilha dourada, com o objectivo de angariar bens para as populações afectadas pelas tempestades em Portugal continental.

"Este movimento solidário e voluntário pretende mobilizar a comunidade para um gesto simples, mas de elevado valor humano, através da doação de bens essenciais que serão posteriormente transportados em aeronave da Força Aérea para o Continente", pode ler-se na publicação.

Equipas da Empresa de Electricidade da Madeira já estão em Leiria A equipa de técnicos ao serviço da Empresa de Eletricidade da Madeira, disponibilizada pelo Governo Regional da Madeira para ajudar nos trabalhos de recuperação da rede eléctrica, embarcou na tarde de ontem, quarta-feira, para Lisboa e encontra-se já no distrito de Leiria, integrada nas equipas que procedem aos trabalhos de recuperação das redes elétricas, em Média e Baixa Tensão.

O local de entrega dos donativos é o Comando do AM3, no Sítio do Tanque. E podem ser doados produtos como: água engarrafada, alimentos não perecíveis para adultos e crianças, artigos de higiene, lanternas, pilhas e rádios.

Também são aceites materiais de construção e reparação, incluindo telhas (mesmo de modelos antigos), lonas, telas de cobertura, cordas, ferramentas manuais e eléctricas, material eléctrico como extensões e cabos, geradores, kits de primeiros socorros, cola e veda, contraplacado, poliuretano expandido e rebarbadoras para cortar placas de telhas sanduíche.