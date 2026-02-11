Movimento diz que idade média de professores colocados em Janeiro é de 41,4 anos

O movimento Missão Escola Pública (MEP) afirmou hoje que a idade média global dos professores colocados em janeiro é de 41,4 anos, após analisar as listas definitivas do Concurso Externo Extraordinário divulgadas em janeiro.

"Quando se analisam apenas os 396 candidatos efetivamente novos no sistema, essa média sobe para 43,6 anos", referiu o movimento.

De acordo com a mesma fonte, não estão a ser atraídos professores jovens, verificando-se uma maioria de colocados nas faixas etárias dos 40--49 anos e mais docentes com 50 ou mais anos do que jovens com menos de 30 anos.

Há grupos de recrutamento em que, segundo o MEP, "não entra um único professor jovem".

No ensino pré-escolar, a situação é "particularmente expressiva", com a idade média dos colocados situada em 53,4 anos, de acordo com os dados divulgados pelo movimento.

"A análise às idades dos 1.639 candidatos colocados mostra que os chamados ´novos professores´ anunciados pelo ministro são, maioritariamente, docentes em faixas etárias mais elevadas", declarou o MEP, no documento.

Ainda segundo as contas do MEP, as faixas etárias mais representadas são as dos 45 aos 49 anos (305 colocados) e dos 40 aos 44 anos (260 colocados), destacando-se também seis professores que têm pelo menos 65 anos.

No passado dia 26, o Governo anunciou a colocação de 1.639 professores nos quadros de zonas do país com carência de docentes, no âmbito de um novo concurso externo extraordinário.

Neste concurso, foram abertas 1.800 vagas e 1.639 foram ocupadas por docentes para as regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Península de Setúbal, Alentejo e Algarve, sinalizadas com falta de professores.