Marcelo diz que votar é importante e próximo Presidente terá tarefa mais difícil

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou hoje à participação nas eleições, porque votar no seu sucessor, que "terá uma tarefa difícil, é importante", sobretudo porque o país está a viver uma calamidade.

"Estamos a viver um momento difícil numa parte do país, a calamidade, e nessas ocasiões os portugueses, mais do que ainda noutras, não falham e percebem que o voto é mais importante. É mais importante quando há mais problemas, quando há problemas mais urgentes, mais graves, como é o caso", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

Na freguesia de Molares, em Celorico de Basto (distrito de Braga), onde foi votar na segunda volta das eleições Presidenciais, Marcelo Rebelo de Sousa disse que o seu sucessor terá uma tarefa mais difícil do que a sua, devido ao momento atual do país e do mundo.

"O Presidente eleito hoje tem uma tarefa difícil, mais difícil do que aquela que eu tive ao longo destes mandatos, e quanto maior for a participação, maior é a força que é dada àquele que vier a for eleito Presidente", disse.

Marcelo Rebelo de Sousa votou cerca das 13:30 numa assembleia de voto onde estão inscritos 496 eleitores e, em declarações aos jornalistas, num apelo à participação, juntou aos argumentos sobre a calamidade e a previsível difícil tarefa do seu antecessor o argumento de que a renovação também é importante.

"Este voto de hoje é muito importante. É muito importante porque a democracia é isso mesmo, é a renovação das pessoas. A diferença da democracia em República é que há uma renovação e a renovação é fundamental para as instituições viverem melhor, cumprirem melhor a sua missão", referiu.

Quanto à realização das eleições num período em que parte do país está a viver as dificuldades relacionadas com o mau tempo, Marcelo Rebelo de Sousa recordou o que se passou na pandemia da covid-19 e mostrou-se otimista.

"Acho que os portugueses estão, como se esperava, como aconteceu já no tempo da pandemia, estão a demonstrar que é nos momentos mais difíceis que estão presentes e cumprem a sua missão", disse o Presidente da República, deixando uma sugestão.

"Previa-se chuva nos pontos do território a partir das três, quatro [horas], noutros mais tarde, quer dizer que praticamente só fica ao fim da tarde que pode ter chuva. Uma sugestão que eu faço, é que quem puder votar, não esperando, porque há muitos que esperam mesmo pelas seis, sete [horas] da tarde, não espere por esse período de eventual chuva", sugeriu.

Dez anos e dois mandatos depois, Marcelo Rebelo de Sousa vai deixar Belém dentro de cerca de um mês. Questionado sobre se está já com saudade foi direto: "São ainda 27 dias, mas ainda há coisas para fazer".

As assembleias de voto abriram às 08:00 de hoje em Portugal continental e na Madeira para a segunda volta das eleições presidenciais, encerrando às 19:00.

Nos Açores, as mesas de voto abrem e encerram uma hora depois em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.

Há, no entanto, municípios onde o ato eleitoral foi adiado devido à devastação provocada pelo mau tempo das últimas semanas, que provocou 14 mortos, centenas de feridos e desalojados, e deixou um rastro de destruição.

Mais de 11 milhões de eleitores são chamados a escolher o novo Presidente da República, num sufrágio que opõe António José Seguro a André Ventura, os dois mais votados em 18 de janeiro.

No primeiro sufrágio, Seguro obteve 31,1% dos votos e Ventura 23,52%, segundo o edital do apuramento geral dos resultados.