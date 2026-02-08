Lula da Silva diz que eleição de Seguro é "vitória da democracia"

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, considerou hoje que a eleição de António José Seguro como Presidente português representa "a vitória da democracia" e afirmou que o Brasil continuará a trabalhar "em parceria" pelo "fortalecimento das relações bilaterais históricas".

"Parabéns a António José Seguro, Presidente eleito de Portugal, pela vitória expressiva nas urnas neste domingo (8). Numa eleição que se desenvolveu de forma pacífica e representa a vitória da democracia num momento tão importante para a Europa e o mundo. E consolida a posição de Portugal de apoio ao acordo Mercosul-União Europeia", escreveu na rede social X o chefe de Estado brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, antigo líder do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda).

O Brasil, afirmou, continuará a trabalhar "em parceria com o Presidente eleito e o primeiro-ministro Luís Montenegro pelo fortalecimento das relações bilaterais históricas" entre os dois países, "em defesa do multilateralismo e do desenvolvimento sustentável".

António José Seguro tornou-se hoje no Presidente da República eleito com o maior número de votos expressos em 50 anos de democracia, ao superar os 3.459.521 de Mário Soares no sufrágio de 1991.

Na segunda volta das eleições presidenciais de hoje, o antigo secretário-geral do Partido Socialista chegou aos 3.477.717 de votos quando ainda faltavam apurar 21 freguesias e oito consulados, de acordo com os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Até hoje, Mário Soares, na sua reeleição em 1991, tinha sido o Presidente da República eleito com maior número de votos (3.459.521 em mais de oito milhões de eleitores) e maior percentagem (70,35%).

Dos mais de 11 milhões de inscritos para estas eleições presidenciais, mais de quase 3,5 milhões votaram em Seguro, com André Ventura a obter mais de 1,7 milhões de votos, segundo os dados das 22:15, que apontavam para um abstenção próxima dos 50%.

Com votos ainda por contar, o novo Presidente da República tem uma percentagem superior a 66%, enquanto o líder do Chega supera os 33%.

Esta foi a 11.ª vez que os portugueses foram chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976.

O atual Presidente da República, eleito em 2016, é Marcelo Rebelo de Sousa, que termina o seu mandato em março de 2026.

Desde 1976, foram eleitos António Ramalho Eanes (1976-1986), Mário Soares (1986-1996), Jorge Sampaio (1996-2006), Cavaco Silva (2006-2016) e Marcelo Rebelo de Sousa (2016-2026).