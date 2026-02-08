"O povo português é o melhor povo do mundo", diz Seguro

António José Seguro, que venceu as eleições presidenciais desta noite, considerou hoje que o "o povo português é o melhor povo do mundo" e elogiou a sua "responsabilidade cívica e o apego à democracia".

"A primeira palavra é simples: o povo português é o melhor povo do mundo. Excelente, de uma responsabilidade cívica enorme e de um apego aos valores da democracia", disse Seguro aos jornalistas à saída de sua casa, nas Caldas da Rainha, naquela que foi a primeira declaração depois de ser conhecida a sua vitória na segunda volta das presidenciais.