Adepto do Sporting proibido de entrar em recintos desportivos por insultos racistas

O adepto suspeito de ter proferido insultos racistas a basquetebolistas do FC Porto, no pavilhão do Sporting, ficou proibido de entrar em recintos desportivos, informou hoje a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD).

O homem, de 77 anos e residente em Lisboa, foi identificado pela Polícia de Segurança Pública (PSP) e hoje notificado da medida cautelar decretada pela APCVD, que vigora até ao final do processo de contraordenação.

Se for condenado, será sancionado com uma coima entre 1.750 e 50.000 euros, bem como com a sanção acessória de interdição de acesso a recintos desportivos por um período até três anos.

O incidente ocorreu no passado sábado, durante o jogo entre o Sporting e o FC Porto, realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, a contar para a 14.ª jornada da fase regular do Nacional de basquetebol.

"Os insultos racistas dirigidos a Wes Washpun e Javian Davis foram imediatamente sinalizados pelo treinador Fernando Sá e os factos ocorridos ficaram registados no relatório elaborado pelos agentes da Polícia de Segurança Pública presentes no local, que de imediato identificaram um dos autores", indicaram os 'dragões', em comunicado após o jogo.

No dia seguinte, o condenou o comportamento do adepto que "foi de imediato retirado do Pavilhão João Rocha, tendo o Sporting iniciado os respetivos procedimentos internos de averiguação", assegurando que irá instaurar um processo disciplinar caso este seja sócio do clube.