Militar de 21 anos morre após indisposição durante prática desportiva em Estremoz

Um militar do Exército, de 21 anos, do Regimento de Cavalaria N.º 3, em Estremoz, distrito de Évora, morreu hoje após uma indisposição durante a prática desportiva, adiantou este ramo das Forças Armadas.

O Exército referiu, em comunicado, que o incidente ocorreu ao final da tarde de hoje, junto ao Campo Municipal de Futebol de Estremoz, na sequência de uma indisposição do militar durante a prática desportiva.

"Foi de imediato acionado o INEM por outro militar que o acompanhava, tendo sido prestada assistência no local e efetuada evacuação para o Centro de Saúde de Estremoz, onde o óbito foi declarado posteriormente", pode ler-se.

O militar era natural do concelho de Alter do Chão, distrito de Portalegre, acrescentou.

Este ramo das Forças Armadas indicou também que "ativou apoio psicológico direcionado à família" do militar e "mandou instaurar um processo de averiguações, com vista ao apuramento das circunstâncias do sucedido".

"Neste momento de dor, os nossos pensamentos estão com os seus familiares e amigos, a quem o Exército Português apresenta as mais sentidas condolências", refere ainda na nota de imprensa.