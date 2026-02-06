André Villas-Boas assume que o Sporting está num "momento mais forte"

O presidente do FC Porto assumiu hoje que o Sporting, adversário dos 'dragões' no clássico da 21.ª ronda da I Liga de futebol, na segunda-feira, está num "momento mais forte", mas manifestou vontade em "surpreender" o rival.

À margem da passagem do troféu do Mundial2026 por Portugal, no Estádio do Dragão, no Porto, André Villas-Boas considerou que o embate com os 'leões' será difícil, mas disse esperar que os adeptos portistas possam alavancar a equipa para a obtenção de uma vitória que permita retomar uma vantagem de sete pontos.

"É uma fase muito prematura, é só a quarta jornada da segunda volta. Ambas as equipas mantém as aspirações de lutar pelo título. São as duas equipas mais em forma neste momento, temos consciência que é um adversário difícil, o bicampeão nacional. Encontra-se num momento mais forte do que o FC Porto, que vem da derrota com o Casa Pia", constatou Villas-Boas.

Vindo de uma derrota em Rio Maior (2-1), a primeira dos 'azuis e brancos', em todo o campeonato, Villas-Boas rejeitou a ideia de que o resultado da passada segunda-feira possa acarretar algum tipo de desconfiança entre os jogadores portistas.

"Compreendo a esquizofrenia de alguns órgãos de comunicação social, ao tentarem aproveitar-se de uma derrota do FC Porto. O clube atingiu máximos históricos e agora esses órgãos estão alinhados de verde na tentativa de empolgar mais o encontro. O campeonato terá o seu final em meados de maio, é aí que queremos ver o FC Porto em primeiro. Isto é tudo 'show-off'", criticou.

Sobre a suspensão por dois jogos de William Gomes, na sequência do cartão vermelho visto contra os casapianos, Villas-Boas admite recorrer da decisão: "Tivemos aqui [no Dragão] um lance totalmente idêntico com o Gil Vicente, que resultou no castigo de um jogo. Sem menosprezar os ferimentos que sofreu o jogador do Casa Pia, a violência foi a mesma e, por isso, vamos recorrer".

Em relação à não inclusão do reforço Oskar Pietuszewski nos inscritos para a fase a eliminar da Liga Europa, por força dos regulamentos, que apenas permitem a entrada de três novos jogadores nas listas, o presidente remeteu a decisão para a autoridade do treinador Francesco Farioli.

No que diz respeito às hipóteses que o FC Porto terá na prova europeia, prefere manter uma mentalidade cautelosa: "Vamos manter o nosso tom de humildade e de respeito, continuar a construir o nosso caminho, sabendo que, nas eliminatórias, os adversários são mais fortes. Aguardemos a decisão e veremos que adversário calha ao FC Porto no play-off. Depois, jogo a jogo, perceber até onde podemos ir".

Segundo Villas-Boas, o mercado de janeiro, com as chegadas de Thiago Silva, Terem Moffi e Seko Fofana, além de Pietuszewski, será importante para a rotação do plantel, que pretende competir pela conquista dos três troféus ainda em disputa.

"Terminámos um bom 'mercado' de janeiro, no qual reforçámos todas as posições que precisávamos. Isto mostra a ambição do clube em devolver este título aos sócios e em memória de Pinto da Costa e Jorge Costa", concluiu.

o líder da I Liga, FC Porto, com 55 pontos, defronta o Sporting, segundo classificado, com 51, no Estádio do Dragão, em jogo da 21.ª jornada, com início marcado para as 20:45 de segunda-feira e arbitragem a cargo de Luís Godinho, da associação de Évora.