Sporting 'sofre' mas vence AFS no prolongamento

O Sporting, detentor do troféu, marcou encontro com o FC Porto nas meias-finais da Taça de Portugal de futebol, ao vencer hoje o AFS por 3-2, após prolongamento, na última partida dos 'quartos' da prova 'rainha'.

No Estádio José Alvalade, o reforço Luís Guilherme (29 minutos) e Paulo Vítor (49), este na própria baliza, marcaram para os 'leões', mas Pedro Lima (63) e Nenê (90+3), ambos de grande penalidade, empataram para os visitantes, antes de Geny Catamo (117) sentenciar o triunfo da formação 'verde e branca', que, esta época, já tinha afastado Paços de Ferreira e Santa Clara também no prolongamento.

Os 'leões', vencedores da Taça de Portugal em 18 ocasiões, vão discutir com o FC Porto uma vaga na final da competição, jogando a primeira mão em casa, em 4 de Março, e a segunda no Estádio do Dragão, entre 21 e 23 de Abril.

A outra meia-final já começou a ser disputada entre Torreense, da II Liga, e Fafe, da Liga 3, sendo que o primeiro encontro, no Minho, terminou empatado 1-1, na quarta-feira.

A final da Taça de Portugal está agendada para 24 de Maio, no Estádio Nacional, em Oeiras.