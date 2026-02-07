Madeirense na capa da Women’s Health Portugal

A médica dentista madeirense Joana Vieira foi uma das três vencedoras do concurso Fit Girls, promovido pela Women’s Health Portugal.

A nova estrela do fitness nacional surge na capa da Women’s Health Especial Fitness ladeada da nutricionista e modelo Sofia Azevedo, bem como da personal trainer Ana Gonçalves, também eleitas 'musas' do fit em Portugal.

Em entrevista ao DIÁRIO, em Janeiro, Joana Vieira fala sobre a forma como encara o equilíbrio entre uma carreira exigente e um estilo de vida saudável.

A participação no concurso, revela, surgiu por sugestão de uma amiga e teve como principal objectivo “inspirar mulheres reais, com rotinas intensas”, mostrando que o autocuidado é compatível com profissões de elevada responsabilidade. “A nossa melhor versão constrói‑se todos os dias, de forma consciente. Não acontece por acaso”, afirma.

A médica dentista sublinha que a preparação para o concurso foi mais do que um desafio físico, descrevendo a experiência como “uma jornada de autoconhecimento, disciplina e superação”. Ao longo da entrevista, Joana Vieira defende uma visão integrada da saúde, que inclui treino regular, alimentação equilibrada, descanso e gestão do stress, salientando que “consistência e disciplina valem mais do que motivação”.

O concurso Fit Girls reuniu centenas de candidatas de todo o País, das quais foram seleccionadas 110 semifinalistas e, posteriormente, 20 finalistas. Joana Vieira foi uma das 8 super finalistas que podiam ser a capa da Women’s Health Especial Fitness, acabando por ser uma das três vencedoras.

A entrevista pode ser lida na íntegra na versão e-paper da edição do DIÁRIO de 21 de Janeiro.

A edição mais recente da Women’s Health Portugal chegou, até ao momento, apenas às bancas do continente português, não estando ainda disponível na plataforma digital da revista.