Festejos incluem pirotecnia na Ponte D. Luís e espectáculo de drones

As celebrações da conquista do título de campeão nacional de futebol pelo FC Porto, no sábado, vão incluir fogo de artifício na ponte D. Luís I, após uma excursão de barco no rio Douro, divulgou hoje o clube.

Após encerrar a I Liga na receção ao Santa Clara, agendada para as 15:30, o plantel 'azul e branco' segue para o rio Douro, estando previsto um espetáculo pirotécnico e de drones no momento do desembarque, na Ribeira do Porto, depois das 21:30.

A Ribeira será um dos principais pontos de concentração dos festejos, com atuação de um 'disc jockey' e transmissão, em ecrã gigante, da entrega do troféu aos 'dragões' e da viagem da equipa pelo Douro.

Depois do desembarque, a equipa seguirá num autocarro panorâmico rumo à Avenida dos Aliados, onde será recebida no edifício da Câmara Municipal do Porto, seguindo-se a tradicional subida à varanda para saudar os adeptos.

Os festejos prosseguem pela madrugada no palco instalado nos Aliados, com a presença do cantor irlandês Gavin James, o primeiro de vários artistas que serão anunciados nos próximos dias, informou o FC Porto no seu sítio oficial na Internet.

Quatro anos após a última conquista, o FC Porto assegurou matematicamente o 31.º campeonato português, na 32.ª jornada, em 02 de maio, ao vencer o Alverca por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto.

Os 'azuis e brancos' sucederam ao Sporting, vencedor das duas anteriores edições do campeonato, ao reconquistarem um cetro que lhes escapava desde 2021/22.