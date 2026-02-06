Adeptos do Al Nassr solidários com Cristiano Ronaldo

Os adeptos do Al Nassr demonstraram solidariedade para com Cristiano Ronaldo e ao sétimo minuto do jogo que está a decorrer com o Al Ittihad levantaram cartazes com o nome Ronaldo e o número 7 para mostrar apoio a CR7.

O craque madeirense voltou a falhar um jogo pelo Al Nassr, na sequência do boicote que tem levado a cabo devido ao desinvestimento do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) no clube

Cristiano Ronaldo considera que o PIF dá tratamento preferencial aos rivais do Al Nassr e esse sentimento adensou-se no último dia do mercado, em que Karim Benzema trocou o Al Ittihad pelo Al Hilal, o grande concorrente na luta pelo título saudita.