Sporting favorito frente a AVS e na expetativa de novo clássico

O Sporting é o grande favorito na receção de hoje ao AVS, em jogo em atraso dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol, com o vencedor a marcar encontro nas meias-finais com o FC Porto.

Os 'leões', bicampeões nacionais e detentores da Taça, recebem o AVS, às 20:45, no Estádio José de Alvalade, em Lisboa, onde, em dezembro, golearam para o campeonato o 18.º e último classificado da I Liga, por 6-0.

No caminho até aos quartos de final, o Sporting eliminou Paços de Ferreira (II Liga), Marinhense (Campeonato de Portugal) e Santa Clara, a única equipa do mesmo escalão, num jogo envolto em grande polémica.

Nos Açores, a equipa 'leonina' ultrapassou o Santa Clara já no prolongamento, depois de conseguir um empate nos descontos, com um penálti questionável e que o árbitro João Pinheiro e videoárbitro Pedro Ferreira demoraram largos minutos a decidir.

Mesmo sem vencer no campeonato, após 20 jogos, o AVS chegou aos 'quartos' ao afastar Fornos Algodres (Distritais), Académico de Viseu (II) e, com alguma surpresa, o Vitória de Guimarães (I).

Nas meias-finais, o FC Porto espera o vencedor do embate entre Sporting e AVS, enquanto os 'secundários' Fafe (Liga 3) e o Torreense (II Liga) defrontaram-se pela primeira vez, na quarta-feira, com o embate da primeira mão, no Minho, a terminar empatado 1-1.

Programa das meias-finais da Taça de Portugal:

- 1.ª MÃO:

- Quarta-feira, 4 de Fevereiro:

Fafe (L3) - Torreense (II), 1-1

- Quarta, 4 Março:

Sporting (I)/AVS (I) - FC Porto (I)

- 2.ª MÃO

21 a 23 de Abril:

Torreense (II) - Fafe (L3)

FC Porto (I) - Sporting (I)/AVS (I)

Jogo em atraso dos quartos de final:

- Quinta-feira, 5 Fevereiro:

Sporting (I) - AVS (I), 20h45