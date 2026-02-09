Escola EB1/PE de São Filipe recebeu equipamento lúdico-desportivo

A vereadora Helena Leal, com o pelouro da Educação e Juventude, entregou esta segunda-feira, 9 de Fevereiro, diverso material lúdico-desportivo à Escola EB1/PE de São Filipe, no âmbito do concurso 'Crianças em Participação'.

Em nota à imprensa, Helena Leal destacou a importância da iniciativa, sublinhando que “este projecto permite dar voz às crianças, incentivando-as a participar ativamente na vida da sua escola e da sua comunidade, ao mesmo tempo que promove espaços mais inclusivos, criativos e adequados ao seu desenvolvimento”.

Esta iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, destinada a escolas do 1.º Ciclo, visa sensibilizar os mais jovens para as questões do poder local, estimulando o pensamento crítico através da apresentação de propostas de interesse para o Município do Funchal e para a comunidade educativa.

A Escola EB1/PE de Santo Amaro apresentou o projecto 'Recreio Divertido', que resultou na atribuição do referido equipamento, contribuindo para a valorização dos espaços de recreio, tornando-os mais ativos e dinâmicos.