Verde-rubro André Rodrigues ruma ao Desportivo de Chaves

André Rodrigues sai para o Desportivo de Chaves, apurou o DIÁRIO. O extremo português viaja para Trás-os-Montes, em princípio a título de empréstimo faltando confirmar os detalhes da transferência.

André Rodrigues. 28 anos, chegou para o Marítimo, oriundo do Torreense, na temporada 2024/25, mas em Janeiro de 2025 foi emprestado à UD Oliveirense.

Fora dos planos de Vitor Matos e sem opção de colocação, foi relegado para a formação sub-23 onde, esta época, alinhou em 4 jogos.

Depois viria a ser reintegrado no plantel principal pelo técnico Miguel Moita, tendo sido convocado para o embate com o Feirense, deste domingo , e onde veio mesmo a ser utilizado na segunda parte do jogo em Santa Maria da Feira.