Capitania do Funchal prolonga avisos de agitação marítima forte até às 18 horas de quarta-feira

A capitania do Porto do Funchal prolongou hoje por mais 12 horas, até às 18:00 de quarta-feira, os avisos de agitação marítima forte para o arquipélago da Madeira.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a autoridade marítima regional indica que na orla costeira do arquipélago o vento vai ser de oeste/sudoeste "fresco a muito fresco (31 a 50 quilómetros por hora), por vezes forte (51 a 61 quilómetros por hora)".

Quanto à ondulação, na costa norte as vagas serão de noroeste entre os quatro a cinco metros, diminuindo gradualmente para os três a quatro metros e, na part sul, de oeste/sudoeste até os 2,5 metros, sendo até os quatro metros na parte mais oeste da ilha da Madeira com tendência para diminuir para dois a três metros.

Sobre a visibilidade no mar, a autoridade marítima refere que será "boa a moderada".

"Recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", insiste a capitania.

O IPMA colocou a costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo sob aviso laranja devido à agitação marítima forte a partir das 15:00 de sexta-feira, com previsões de ondas que podem atingir 12 metros de altura máxima.