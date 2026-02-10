Seguro ocupa gabinete no Palácio de Queluz a partir de quarta-feira

O Presidente da República eleito, António José Seguro, vai ocupar a partir de quarta-feira um gabinete no Palácio Nacional de Queluz, no qual trabalhará até à posse como chefe de Estado no dia 09 de março, informou hoje a sua assessoria de imprensa.

"A chegada está agendada para as 10:00 e o Presidente da República eleito será recebido pela secretária-geral da Presidência da República e pelo presidente da Câmara Municipal de Sintra", refere a mesma nota à comunicação social.

António José Seguro ocupa a partir de quarta-feira de manhã um gabinete no Palácio Nacional de Queluz.

De acordo com a mesma informação, não haverá declarações à imprensa, mas será permitido captar imagens.

Seguro, candidato apoiado pelo PS, venceu no domingo a segunda volta das eleições presidenciais, batendo o presidente do Chega, André Ventura.